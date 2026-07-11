部下にパワーハラスメント行為をしたとして、群馬県警の警部補が本部長注意を受けていたことが１０日、情報公開請求でわかった。処分は６月２２日付。県警監察課によると、警察署に勤務する警部補は１〜２月、部下１人に対して複数回にわたり、「頭の中チンパンジーか」「首つらないでくださいね」などと暴言を吐くパワハラ行為を行った。警部補は「かなり強く指導した。周りの職員が不快に感じたというのなら申し訳なく思う