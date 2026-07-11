俳優の佐藤二朗（57）と橋本愛（30）とのハラスメント騒動で、フジテレビがまたまた「悪手」か。来年1月期の「月9」ドラマの企画を変更したと報じられたのだ。【もっと読む】佐藤二朗の“ハラスメント騒動”でミソがついちゃった「踊る大捜査線」織田裕二の複雑胸中7月10日配信のスポニチアネックスによると、ドラマは男女の恋愛模様をコミカルに描くもので、既に主演の俳優が決定済みで、ヒロインなどのキャスティングを進め