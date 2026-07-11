アイルランドの格安航空会社ライアンエアーの旅客機で、離陸直後に窓が外れ、乗客の男性が外に吸い出されそうになる事故がありました。これは、窓が外れたあとの機内の映像です。酸素マスクが出ていて、窓が外れているのも確認できます。ロイター通信などによりますと、事故は10日、ギリシャのテッサロニキからドイツのメミンゲンに向かっていたライアンエアーのボーイング機で起きました。ライアンエアーは、旅客機は離陸した後、