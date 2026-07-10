SNSは芸能人の武器になるが、使い方を間違えると墓穴を掘ってしまう。今月1日、フジテレビ系4月期の連続ドラマ「夫婦別姓刑事」の撮影を巡って、佐藤二朗（57）と橋本愛（30）の間で浮上したトラブルを「文春オンライン」が報じた。翌日、フジテレビは「当社から男性俳優の言動について、厳重注意を行うとともに、再発防止を求めたことは事実です」などと声明文を発表。佐藤はXでこう反論した。【もっと読む】佐藤二朗の“ハラス