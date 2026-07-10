7月10日、フジテレビが2027年1月期の “月9” ドラマの企画内容を見直したと、スポニチが報じた。当初は恋愛を軸とした作品で脚本も進み、主演俳優も内定していたが、ドラマ『夫婦別姓刑事』をめぐる佐藤二朗と橋本愛のハラスメント問題を受け、内容を変更する方針になったという。しかし、視聴者の間では疑問の声が広がっている。「7月1日の『文春オンライン』では、ドラマの撮影中に佐藤さんと橋本さんの間でハラスメントを