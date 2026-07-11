「男なんだから泣くな」そんな言葉を小さな子どもに向ける大人を目撃したら……あなたならどうしますか？今回は、そんな昭和の根性論を押しつける義父に立ち向かった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆昭和の価値観からアップデートされない義父間宮美咲さん（仮名・34歳）は、結婚4年目。夫と3歳の息子・祐太くん（仮名）と暮らしています。「とにかくうちの義父は考えが古くて『男は泣くな』『強くあれ、我慢しろ』『昔はみ