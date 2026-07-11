「男なんだから泣くな」そんな言葉を小さな子どもに向ける大人を目撃したら……あなたならどうしますか？今回は、そんな昭和の根性論を押しつける義父に立ち向かった女性のエピソードをご紹介しましょう。◆昭和の価値観からアップデートされない義父間宮美咲さん（仮名・34歳）は、結婚4年目。夫と3歳の息子・祐太くん（仮名）と暮らしています。「とにかくうちの義父は考えが古くて『男は泣くな』『強くあれ、我慢しろ』『昔はみ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 機内でバッテリー発煙 外に投棄
- 2. 大学生 70キロ送り届け感謝状
- 3. 不妊に悩む43歳「強姦魔」へ転落
- 4. 渡部巡る投稿 元芸人の社長謝罪
- 5. 佐藤健と共演で「身長差」話題
- 6. 不倫相手の車パンク 消防士逮捕
- 7. 「やめて」と言われても刺し続け…「犯行後も血だらけの女性を撮影」 配信中の女性殺害 44歳男に懲役20年求刑
- 8. 渡部建巡る投稿 異例の抗議声明
- 9. 大物劇作家登場で佐藤二朗変化か
- 10. 旧ツイッター「完全終了」か
- 1. 機内でバッテリー発煙 外に投棄
- 2. 大学生 70キロ送り届け感謝状
- 3. 不妊に悩む43歳「強姦魔」へ転落
- 4. 不倫相手の車パンク 消防士逮捕
- 5. 「やめて」と言われても刺し続け…「犯行後も血だらけの女性を撮影」 配信中の女性殺害 44歳男に懲役20年求刑
- 6. 旧ツイッター「完全終了」か
- 7. 児童の足盗撮 小学校教諭を免職
- 8. 「若者のディズニー離れ」進行か
- 9. 「白木屋」や「魚民」減ったワケ
- 10. ヨドバシ池袋「騒動」識者の見解
- 1. れいわが給与未払い? 元党員告発
- 2. 幸福の科学番組 BPOが審議入り
- 3. 女性がわんこそば517杯の衝撃
- 4. ハハハッ 山本氏辞任で党大揺れ
- 5. 熟年夫婦の85%がレス?切実な相談
- 6. 三笘の事故「魔の交差点」だった
- 7. 男児の裸撮影 75歳元教諭の動機
- 8. 「愛子天皇」阻止? 隠れた本音
- 9. 片面だけカラー包装 意外な反響
- 10. 皇室典範改正案、衆議院を通過
- 1. トランプ氏暗殺なら爆撃 けん制
- 2. 日本に満足も帰国 女性語る懸念
- 3. 「スタバ行かなきゃ」韓国で炎上
- 4. 中国学者ら 比北端島を領有主張
- 5. 黒人男性 独立記念日に島で死亡
- 6. トランプ氏 対イラン停戦を宣言
- 7. ゼレンスキー氏 三菱重工に期待
- 8. トランプT1 Pixelと比べ見劣り
- 9. イラン トランプ氏暗殺を計画か
- 10. 中国 再使用ロケット回収に成功
- 1. 猛暑対策 移動式クーラーが人気
- 2. スリコの新作 意外な欠点あった
- 3. 雇える訳ない! 履歴書を握り潰す
- 4. 投資で増えたお金に社会保険料までかかります。特定口座を使い続ける人が知るべき変更点を解説します！
- 5. 母に仕送り5万円 後悔した理由
- 6. 中国富裕層が日本「逃亡」選択か
- 7. ヨーカドー 閉店続出→復活の訳
- 8. 50歳からNISA 60歳で自分年金
- 9. おでんのだしは…内科医が警鐘
- 10. スペースX株 154ドル急落の背景
- 1. 山崎実業「tower」がSALE価格に
- 2. モンベルがAmazonで最大42%OFFに
- 3. adidasのシューズが最大60%OFFに
- 4. iPhone 16eがAmazonで最大22%OFF
- 5. Amazonセール カップ麺が半額に
- 6. プライムデー開始 狙い目商品は?
- 7. 40%OFF以上 Amazonの即ポチ商品
- 8. リカバリ服「BAKUNE」が20％OFF
- 9. コールマンがAmazonで最大41%OFF
- 10. Amazonセールで飲料が最大57%OFF
- 1. 村主章枝さん 国際結婚を発表
- 2. 大谷翔平、MLB球宴の欠場が決定
- 3. ハーランドの苦言に世界が同調
- 4. 大谷ボブルヘッド日 5万人割れ
- 5. マジかよ…大谷の悲報に列島落胆
- 6. 怪物FWに激似? モデルが話題に
- 7. 久保が佐藤龍之介に異例コメント
- 8. パナの新ボディトリマー徹底検証
- 9. ブラジル代表のW杯敗退を謝った
- 10. 広島 森下暢仁が無期限2軍調整へ
- 1. 渡部巡る投稿 元芸人の社長謝罪
- 2. 佐藤健と共演で「身長差」話題
- 3. 渡部建巡る投稿 異例の抗議声明
- 4. 大物劇作家登場で佐藤二朗変化か
- 5. 橋本愛 ハラスメント公表の覚悟
- 6. 山本太郎氏 注目集めた「異変」
- 7. 毎回…鈴鹿央士が驚くこと明かす
- 8. 林真理子 佐藤二朗の味方を宣言
- 9. 吉岡美穂 元夫IZAMとは今も同居
- 10. 「フジもう無理」疑問呈す声も
- 1. 才能だ! 蒼井優の娘に驚きの声
- 2. 亡くなった愛犬への対応批判続出
- 3. UNIQLO値下げ服を着て気づいた事
- 4. 60代女性が考える心地よい暮らし
- 5. 40歳迎え性欲が減退 余裕がない
- 6. パン好き必見 太らない食べ方3選
- 7. 血糖値を下げダイエット 神食材
- 8. ちゃんみな襲った病 声への影響
- 9. 47歳で自然妊娠 3児の母の決意
- 10. 下半身が動きやすくなる簡単習慣
- 11. 未来の夫に300万円渡した女性
- 12. 大胆な濡れ場も…46歳女優の今は
- 13. 坂本花織氏の新婚生活情報に反響
- 14. 昭和理論で3歳を叱責 義父の末路
- 15. 日焼け止め 実はアウトな塗り方
- 16. 〈ハイアット リージェンシー 横浜〉に豪華クルーズ船をイメージしたオリジナルカクテルが期間限定で登場。
- 17. こんなママいない 北川景子話題
- 18. 突然「何かを思い出しそう」と言い出す夫。それは正しい選択をするまで、何回か人生を繰り返しているような感覚で…／夫の見た幽霊
- 19. 気になる男性に彼女いるか探る術
- 20. 「僕が採用した子なのでレベルが違います！」新入社員の女子を贔屓。上司の【衝撃言動】に、一同ドン引き...！？