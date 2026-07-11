◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ―巨人（１１日・横浜）ＤｅＮＡは先発の藤浪晋太郎投手、２番手の岩田将貴投手、３番手・浜地真澄投手と元阪神の３選手による継投で巨人打線と対峙した。今季初の１軍の舞台となった藤浪は３回３安打３失点で降板。４回からは２番手で岩田が１回を無安打無失点に抑えた。５回から１０日に支配下登録された浜地が３番手として、背番号０５２のユニホームでマウンドへ。先頭のダルベックに右中間