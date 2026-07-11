新潟県内のコメ農家有志が11日、持続可能な生産条件の整備を国に求め、新潟市で「百姓一揆」と銘打ちデモ行進した。トラクターが先導し、参加者約150人が、米価が下落する中での厳しい経営環境を訴え「農家を守ろう」と声を上げた。新潟県三条市のコメ農家鶴巻純一さん（76）は取材に「消費者が買いやすい価格になるのは良いことだが、例年は生産費もまかなえない状況。このままでは地域農業がなくなるのではないか」と危機感