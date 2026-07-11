コロンビア・サッカー連盟は10日、FIFAワールドカップ（W杯）北中米大会ベスト16で敗退した同国代表のMFカンパス（ロサリオ・セントラル）と、その家族に対して殺害予告が届いたことを明らかにした。カンパスはコロンビアが0―0からのPK戦で敗れた決勝トーナメント2回戦のスイス戦で、延長後半に相手GKと1対1の決定機を外していた。コロンビア連盟は「いかなるアスリートもその家族も、スポーツで自国を代表したことを理由に脅