7月9日、フジテレビ系木曜劇場『ラストノート』の第1話が放送された。同作は、環境も積み重ねてきた人生も全く違う、交わるはずのなかった歳の差の男女が静かに惹かれあい、やがて人生で最も激しい恋へと導かれていく姿を描く純愛ドラマ。主演の内田有紀は、1996年の『翼をください！』以来、30年ぶりのフジテレビ連ドラ主演。1975年生まれで現在50歳だが、SNS上には若々しい美貌に驚く声が多数あがっている。「いっぽうで、相