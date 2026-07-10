2度のオリンピックに出場したフィギュアスケーターの村主章枝（45）が、13歳年下のアメリカ人男性との国際結婚をメディア初告白するとともに、流産や4回におよぶ体外受精、そして夫を想うがゆえに「円満離婚」を模索しているという切実な苦悩を明かした。【映像】村主章枝（45）の13歳年下イケメン夫7月10日、ABEMAにて『ダマってられない女たち シーズン3』が放送。本番組はさまざまな女性の生き様に密着取材し、今を生きる女