俳優の清水伸（54）が2026年7月9日、SNSを更新。CMに出演していた「ニトリ」との契約が終了したことを報告し、「え、ずっとNクールおじさん見れると思ってたのに…」など、驚きの声が寄せられている。【映像】朝ドラ『虎に翼』やNetflixドラマ『地面師たち』に出演している清水伸1993年にデビューした清水。ニトリのCMの他にも、Netflixドラマ『地面師たち』や、Amazon Originalドラマ『私の夫と結婚して』『らんまん』『虎に