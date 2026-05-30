元「モーニング娘。」でタレントの後藤真希さん（40）が2026年5月25日、自身のインスタグラムを更新。ワンピース姿を披露した。透け感のある生地に刺繍をしたワンピース姿後藤さんは、シースルーの生地に青い色の刺繍がされた衣装ショット3枚を投稿した。インスタグラムに投稿された写真では、キャミソールワンピに、フリルのある透け感ワンピースを重ねて着用。足元にはワンピースに合わせて青いヒールを履いていた。3枚目では全