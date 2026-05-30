近年は「お台場がゴーストタウン化している」といったネット上の投稿も目立つが、実際はどうなのか？現地に出向いた前編『「お台場ゴーストタウン説」は本当か？歩いてわかった決定的な弱点』、横浜みなとみらいと比較した中編『「お台場」と「横浜みなとみらい」比べてわかった残酷なほどの違い』に続き、ネットのキーワード分析ツールを使ってお台場のイメージを深掘りしていく。【前中後編の後編】（ライター前林広樹）ネット