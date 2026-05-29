ハワイで開かれた平和の式典に持ち込まれたのが「原爆の残り火」です。太平洋戦争の始まりの地で誓った「心の終戦」。その取り組みを追いました。アメリカ・ハワイ。現地時間の5月24日に真珠湾で平和の式典が開かれました。この地は85年前に、日本軍が奇襲攻撃しアメリカ側の約2400人が犠牲となりました。そして始まったのが太平洋戦争でした。■佐々木 雅弘 さん「対立ではなく、対話と学びを未来へつなげるための新たな一歩