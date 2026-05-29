ハワイで開かれた平和の式典に持ち込まれたのが「原爆の残り火」です。太平洋戦争の始まりの地で誓った「心の終戦」。その取り組みを追いました。



アメリカ・ハワイ。現地時間の5月24日に真珠湾で平和の式典が開かれました。この地は85年前に、日本軍が奇襲攻撃しアメリカ側の約2400人が犠牲となりました。そして始まったのが太平洋戦争でした。



■佐々木 雅弘 さん

「対立ではなく、対話と学びを未来へつなげるための新たな一歩です」





式典を企画した佐々木雅弘さん。妹の禎子さんは2歳で被爆し、その10年後、白血病で亡くなりました。■佐々木 雅弘 さん「小さいのに具合が悪くなって死ぬ頃に、こんな小さいのを折っていた」雅弘さんは禎子さんの折り鶴を通して、平和を願うメッセージを世界に発信し続けてきました。■佐々木 雅弘 さん「原爆を投下したのは正しかったというアメリカ側と、原爆を落とされて、いまだにこういう被害があって苦しんでいる人がいるという、そういう現状の大きな違いが現実としてある訳ですよ。ここの溝は絶対に埋まらない」雅弘さんらが日本からハワイに運んできたものがありました。それは「平和の火」です。広島と深いつながりがありました。福岡県八女市。ここで燃え続けているのが「平和の火」です。8月6日、広島に投下された原爆の残り火です。4月、真珠湾での式典を前に、雅弘さんが訪ねた山本拓道さんです。「平和の火」は山本さんの父・達雄さんが、広島から持ち帰りました。当時、陸軍の部隊に所属していました。あの日、広島にいた達雄さん。被爆しましたが、一命を取りとめました。生前、語っていたこと。■山本 達雄 さん「『助けてくれ、助けてくれ』という人を踏んで、自分だけ念仏唱えて『こらえてくれ』と自分だけ逃げて」原爆で叔父が犠牲となりました。形見として持ち帰ったのが原爆の残り火でした。■山本 達雄 さん「何にも持って帰る叔父の遺品がないから、この火で叔父は死んだと」福岡県で今も燃え続ける「原爆の残り火」。太平洋戦争の始まりの地、真珠湾でともされることになりました。5月20日、火を真珠湾へ運ぶ準備が進められました。山本さんの姿もありました。焼け野原のヒロシマで燃えていた火。81年の時を経て、太平洋戦争の始まりの地へ、平和への願いを共有するため運ばれます。「平和の火」が雅弘さんたちに託されました。■達雄さんの息子 山本 拓道 さん「世界が平和につながっていくというのが一番の望み。亡くなった父の願いでもありますから。おやじも多分最初の出発だと思ってくれているんじゃないかと思っています」■佐々木 雅弘 さん「着きますよ、とうとう。感慨深いでしょ」ハワイ・真珠湾。式典には原爆投下を決断したアメリカ・トルーマン元大統領の孫も参加。日本とアメリカの関係者など100人以上が集まりました。■佐々木 雅弘 さん「日米両国は不幸にも戦火を交え、多くの尊い命が失われました。私たちは深い反省とともに犠牲となられたすべての方々に対し、国境を越えて哀悼の心を捧げたいと思います」そして、真珠湾で灯された「平和の火」。■式典の司会者「みなさんも一緒に心の中の憎しみを消してください」対立した過去のわだかまりをなくすという思いで、吹き消されました。■佐々木 雅弘 さん「この思いを次の世代へ、世界へつなげてまいりましょう」多くの犠牲者がでた太平洋戦争。終戦から81年の時を経て、日本とアメリカが憎しみの連鎖を断ち切り、平和への思いを一つにしました。【2026年5月29日 放送】