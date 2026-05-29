福島県で部活動の遠征中に起きたバス事故を受け、広島市教育委員会は遠征などには原則、公共交通機関を利用するよう通知しました。事故は5月6日、福島県の磐越道で高校生を乗せたマイクロバスが、部活動の遠征中にガードレールなどに衝突し、生徒ら21人が死傷したものです。事故を受け広島市教育委員会は、市立の小・中・高校などに対し、部活動の遠征などによる移動は原則、公共交通機関を利用するよう通知しま