内外装を一新した目黒・新横浜線の３０００系（手前）。奥は未更新の同系＝昨年９月、東急電鉄元住吉検車区東急電鉄は２０３２年度、大井町線（大井町─溝の口）でワンマン運転を始める。車両改造のための機器設計などの費用を、総額約６４１億円の２６年度設備投資計画に盛り込んだ。将来の人手不足を見据え、駅や運転の業務を効率化する。計画のうち施設更新や自然災害対策など安全投資には、過去最高額となる約５１１億円を