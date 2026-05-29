「長江を航行中でもデリバリーを受け取れるようになった」「ドローンによる農薬散布のコストが大幅に下がった」「山奥のマツタケを運び出せるようになり、私たちの収入も増えた」。かつては「夢物語」のように聞こえたこうしたシーンが、今では次々と現実になっている。低空域飛行活動による経済形態「低空経済」の応用シーンに対する人々の想像の可能性も大きく広がっている。低空経済が農村地域へと広がり、森林や農地を見守るよ