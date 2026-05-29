在日米海軍横須賀基地（資料写真）米海軍横須賀基地（神奈川県横須賀市）が６月８〜１１日の４日間、横須賀港の提供水域内で、機関銃による空包射撃を伴う警備艇訓練を実施する。同基地司令部からの連絡を防衛省が５月２７日、横須賀市に説明した。市によると、同訓練の実施は２０２４年以来、２回目。同省南関東防衛局によると、訓練は基地内の施設の警備を任務とする憲兵隊が施設警備体制の維持を目的として、警備艇を使い「