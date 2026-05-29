バルセロナが、再び大型補強を進められるクラブへ戻りつつあるのかもしれない。バルセロナはニューカッスルFWアンソニー・ゴードンの獲得が報じられる中、積極的な移籍市場での動きを見せている。『TEAMtalk』によると、バルセロナはマンチェスター・ユナイテッドから期限付き移籍中のマーカス・ラッシュフォードについても、引き続き残留を希望しているようだ。さらに、アトレティコ・マドリードFWフリアン・アルバレスへの関心も