TBSは29日、朝の情報番組「THE TIME’」（月〜金曜午前4時30分）「THE TIME，」（同午前5時20分）に、26年入社の新人アナウンサー3人が出演することを明らかにした。6月から同番組に、新人の多田成美（ただ・なるみ）アナ、バーンズ恵麻（ばーんず・えま）アナ、藤岡源（ふじおか・げん）アナの3人が加入する。多田が月曜、藤岡が水曜、バーンズが木曜を担当するという。6月から新加入する3人のほか、月曜日は川田裕美、火曜日は望