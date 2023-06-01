現場の窮状を訴えた労働組合や業界団体、当事者ら＝２８日、県庁中東情勢の緊迫化に伴うナフサなどの供給不足を受けて、神奈川県内の労働組合や業界団体、当事者らが２８日、県庁で会見し、あらゆる産業や事業への影響の広がりに懸念を訴えた。「建設や医療がクローズアップされるが、全産業の問題。事業者への直接支援は乏しく、政府の実態把握は不十分だ」（神奈川労連）として、中小企業や個人事業主への早急な調査実施を求め