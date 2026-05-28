任期満了で退任する横浜Ｍ・中山社長（資料写真）Ｊ１横浜Ｍは２８日、中山昭宏社長（５８）が任期満了で退任し、後任には日産自動車九州の芦沢俊介社長（５９）が就任する人事が内定したと発表した。７月１日付。６月末に開かれる定時株主総会と取締役会で正式決定される。神奈川県出身の芦沢氏は神奈川大を卒業後、１９９０年にいすゞ自動車に入社。２００３年に日産自動車に転職した。車両生産技術統括部長などを経て２４年