犬が好きな方は、学校に犬がいたらいいのになと思ったことはありませんか？「学校で犬を飼おう！」そんな取り組みが、広島市内で始まりました。新たな教育に挑む学校の様子を取材しました。■有田 優理香 アナウンサー「放課後の学校です。なにやら生徒が集まっている賑やかなスペースがあるんです。こちらのテント。中にいるのはなんと、犬！学校に犬がいます。」安田女子中学高等学校にやってきたのは、ラブラド