犬が好きな方は、学校に犬がいたらいいのになと思ったことはありませんか？「学校で犬を飼おう！」そんな取り組みが、広島市内で始まりました。新たな教育に挑む学校の様子を取材しました。



■有田 優理香 アナウンサー

「放課後の学校です。なにやら生徒が集まっている賑やかなスペースがあるんです。こちらのテント。中にいるのはなんと、犬！学校に犬がいます。」





安田女子中学高等学校にやってきたのは、ラブラドールレトリバーのシュリ。2026年度から学校教育の一環で、生徒と犬が触れ合う「スクールドッグ」という取り組みが始まっています。スクールドッグは、犬との触れ合いを通して、生徒の心のケアや思いやりの心を育む取り組みです。国内では2003年ごろから導入する学校が増え始め、安田女子中学高校でも4月、日本スクールドッグ協会と連携協定を結びました。学校に犬が常駐するのは県内で初めてです。■日本スクールドッグ協会 青木 潤一 代表理事「その場にいてくれるだけで空気が柔らかくなる、そういう存在だと思います。」背景の1つにあるのが、不登校で悩む生徒への支援。文部科学省によると不登校の児童生徒は、全国で約40万人。学校現場では、安心できる居場所づくりが課題となっています。この学校では、生徒が主体となってスクールドッグの取り組みを進めてきました。高校生8人が去年5月にプロジェクトを発足。勉強会などを重ね、今年1月には、試験的にシュリを受け入れました。■安田女子高校3年 木原 百子 さん「形になった。シュリちゃんが来てくれて、安田の仲間になってすごくうれしいです。責任感というか動物なので、大切にしないといけないし、みんなにも伝えないといけないという責任感が芽生えた。」ただかわいいだけでは進められません。犬が苦手な生徒への配慮も含め、受け入れ方を考えてきました。重要なのが、シュリが過ごすテントです。玄関から離れた向きにして、アレルギーに配慮。また、テントの窓からも見られるよう工夫しました。■安田女子高校3年 木原 百子 さん「（犬の）毛が舞ってしまうと、いろんな生徒がいるので、その生徒たちのために（シュリちゃんに）服を着せたり、私たちがテントに入って毛がついた後は、コロコロをして対策をした。そこを補ってこそ、みんなが幸せになれる空間ができていく。」朝7時、シュリの1日は、一緒に暮らす田口先生との登校から始まります。学校に到着すると、朝のお世話が慌ただしく進みます。■田口 智之 教諭「good」「ここが一番、歯垢がたまっとるんよ。あなたシュリちゃん。」「いたたたた、噛まんとって。」「気持ちいいかね。気持ちいいですか。よし、いい子いい子。」■有田 優理香 アナウンサー「朝からバタバタですね。」■田口 智之 教諭「朝から大汗かいています。」Q.このノートはなんですか？■田口 智之 教諭「（シュリの）記録を何かあったときのために、とっている。」シュリの体調の変化などノートに記録し共有しながら、学校全体で見守ります。■田口 智之 教諭「シュリちゃんお仕事行きますか。」シュリが、まず向かった先は校門です。毎朝最初の仕事は、登校する生徒のお出迎え。生徒たちに1日の元気を届けます。Q.「シュリちゃんを朝ここで見るとどう？」■高校生「かわいい。」「元気出る。」「1日の始まりを元気づけてくれるような存在です。」授業中、シュリちゃんはテントでお昼寝。昼休み、この日から交流がスタート。チャイムの直後から、交流を楽しみにしてきた生徒が集まってきました。初めておやつをあげます。生徒もドキドキです。■生徒「ウェイト。めっちゃ見てくれる！」「おやつをあげるときは？」■教諭「Good」■高校生「GOOD きゃあああ、かわいい。」「（テストの）点数が悪かったときは、シュリちゃんを見たら回復できると思う。」「シュリちゃんが分けてくれる元気を、学校で不登校の子などのエネルギーになればいいと思っている。」交流初日、シュリのもとには次々と生徒が集まり、笑顔の絶えない時間になりました。■安田女子高校3年 木原 百子 さん「シュリちゃんは、この先自分より安田中学高校にいると思うので、愛されるのはもちろん、安田のシンボルになってほしい。」■有田 優理香 アナウンサー「安田で、これからどんな存在になりたい？」（シュリがマイクをがぶり）■有田 優理香 アナウンサー「頑張れる？頑張りたい？安田で頑張ろうね！意気込み十分のようです。」とても人懐っこい！安田の仲間になったシュリちゃんの存在が、これから学校に、どんな変化をもたらすのか注目です。癒やされるだけではなく学校に来るきっかけにつながれば。今回印象的だったのは、先生主導ではなく生徒主体で始まった取り組みだという点です。アレルギーや苦手な生徒への配慮まで含めて、生徒や保護者へのアンケートも取りながら、生徒主体で約1年しっかり考えて準備してきました。生徒主体で始まった取り組みが、これから学校にどう根づいていくのか。シュリちゃんを通して安心できる居場所づくりだけでなく、生徒自身の成長にも注目しましょう。【2026年5月28日 放送】