学校に犬がやってきた！ “スクールドッグ”に密着・広島市
犬が好きな方は、学校に犬がいたらいいのになと思ったことはありませんか？「学校で犬を飼おう！」そんな取り組みが、広島市内で始まりました。新たな教育に挑む学校の様子を取材しました。
■有田 優理香 アナウンサー
「放課後の学校です。なにやら生徒が集まっている賑やかなスペースがあるんです。こちらのテント。中にいるのはなんと、犬！学校に犬がいます。」
スクールドッグは、犬との触れ合いを通して、生徒の心のケアや思いやりの心を育む取り組みです。
国内では2003年ごろから導入する学校が増え始め、安田女子中学高校でも4月、日本スクールドッグ協会と連携協定を結びました。
学校に犬が常駐するのは県内で初めてです。
■日本スクールドッグ協会 青木 潤一 代表理事
「その場にいてくれるだけで空気が柔らかくなる、そういう存在だと思います。」
背景の1つにあるのが、不登校で悩む生徒への支援。文部科学省によると不登校の児童生徒は、全国で約40万人。学校現場では、安心できる居場所づくりが課題となっています。
この学校では、生徒が主体となってスクールドッグの取り組みを進めてきました。高校生8人が去年5月にプロジェクトを発足。勉強会などを重ね、今年1月には、試験的にシュリを受け入れました。
■安田女子高校3年 木原 百子 さん
「形になった。シュリちゃんが来てくれて、安田の仲間になってすごくうれしいです。責任感というか動物なので、大切にしないといけないし、みんなにも伝えないといけないという責任感が芽生えた。」
ただかわいいだけでは進められません。犬が苦手な生徒への配慮も含め、受け入れ方を考えてきました。
重要なのが、シュリが過ごすテントです。玄関から離れた向きにして、アレルギーに配慮。また、テントの窓からも見られるよう工夫しました。
■安田女子高校3年 木原 百子 さん
「（犬の）毛が舞ってしまうと、いろんな生徒がいるので、その生徒たちのために（シュリちゃんに）服を着せたり、私たちがテントに入って毛がついた後は、コロコロをして対策をした。そこを補ってこそ、みんなが幸せになれる空間ができていく。」
朝7時、シュリの1日は、一緒に暮らす田口先生との登校から始まります。学校に到着すると、朝のお世話が慌ただしく進みます。
■田口 智之 教諭
「good」
「ここが一番、歯垢がたまっとるんよ。あなたシュリちゃん。」
「いたたたた、噛まんとって。」
「気持ちいいかね。気持ちいいですか。よし、いい子いい子。」
■有田 優理香 アナウンサー
「朝からバタバタですね。」
■田口 智之 教諭
「朝から大汗かいています。」
Q.このノートはなんですか？
■田口 智之 教諭
「（シュリの）記録を何かあったときのために、とっている。」
シュリの体調の変化などノートに記録し共有しながら、学校全体で見守ります。
■田口 智之 教諭
「シュリちゃんお仕事行きますか。」
シュリが、まず向かった先は校門です。毎朝最初の仕事は、登校する生徒のお出迎え。生徒たちに1日の元気を届けます。
Q.「シュリちゃんを朝ここで見るとどう？」
■高校生
「かわいい。」
「元気出る。」
「1日の始まりを元気づけてくれるような存在です。」
授業中、シュリちゃんはテントでお昼寝。
昼休み、この日から交流がスタート。チャイムの直後から、交流を楽しみにしてきた生徒が集まってきました。初めておやつをあげます。生徒もドキドキです。
■生徒
「ウェイト。めっちゃ見てくれる！」
「おやつをあげるときは？」
■教諭
「Good」
■高校生
「GOOD きゃあああ、かわいい。」
「（テストの）点数が悪かったときは、シュリちゃんを見たら回復できると思う。」
「シュリちゃんが分けてくれる元気を、学校で不登校の子などのエネルギーになればいいと思っている。」
交流初日、シュリのもとには次々と生徒が集まり、笑顔の絶えない時間になりました。
■安田女子高校3年 木原 百子 さん
「シュリちゃんは、この先自分より安田中学高校にいると思うので、愛されるのはもちろん、安田のシンボルになってほしい。」
■有田 優理香 アナウンサー
「安田で、これからどんな存在になりたい？」
（シュリがマイクをがぶり）
■有田 優理香 アナウンサー
「頑張れる？頑張りたい？安田で頑張ろうね！意気込み十分のようです。」
とても人懐っこい！安田の仲間になったシュリちゃんの存在が、これから学校に、どんな変化をもたらすのか注目です。
癒やされるだけではなく学校に来るきっかけにつながれば。
今回印象的だったのは、先生主導ではなく生徒主体で始まった取り組みだという点です。アレルギーや苦手な生徒への配慮まで含めて、生徒や保護者へのアンケートも取りながら、生徒主体で約1年しっかり考えて準備してきました。
生徒主体で始まった取り組みが、これから学校にどう根づいていくのか。シュリちゃんを通して安心できる居場所づくりだけでなく、生徒自身の成長にも注目しましょう。
【2026年5月28日 放送】