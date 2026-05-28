ホームセンターで売られている「マスカー」というものをご存知だろうか？ ざっくり言うと、粘着テープとビニールシートが一体化したもので、塗装する際に大きな面積をマスキングできる。 例えば、家の外壁をペンキで塗装する場合、マスキングしたい場所をビニールシートでカバーし、粘着テープで貼り止めるのだが、マスカーがあればその作業が簡単にできるわけだ。 基本的にはそういった現場作業で用いられるプロツールの