2025年1月、広陵高校野球部で起きた部員間の暴力問題を巡り、第三者委員会は「複数の上級生が関与する集団的な暴力行為があった」と認定しました。この問題は去年1月、当時1年生の部員が寮で禁止されていたカップラーメンを食べたことから、複数の部員から暴力をふるわれたものです。学校側の報告と被害者側の主張に食い違いがあることから、10月に第三者委員会を設置し、事実関係の調査が進められていました。学校が