いま動こう、みんなで防災プロジェクトです。5月28日から、命に守るために大切な、災害の危険を伝える情報の仕組みが大きく変わりました。どう変わったのかお伝えします。新しい防災気象情報はこのような体系になります。「大きな川の氾濫」「大雨」「土砂災害」「高潮」の4つの災害についてレベルの数字と、「警報」などの名称を組み合わせて発表します。この数字は、自治体が出す5段階の「警戒レベル」と紐付いていま