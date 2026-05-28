伊勢原市役所（資料写真）伊勢原市は２８日、国民健康保険（国保）の資格をすでに喪失した１５２人に対し、特定健康診査の受診券を誤って発送したと発表した。ミスによる国保税の過払いなどはないが、誤った受診券の発送、回収などに約５万５千円の経費が生じた。市保険年金課によると、受診券は２２日に１万６３６人に対して発送。うち１５２人は２０１２年４月時点ですでに国保の資格を喪失していた。２５日に誤送付された市