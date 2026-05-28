中東情勢の影響で「ナフサ」の供給不安が広がるなか、広島市内ではレジ袋の値上げに踏み切るスーパーもあります。■店員と買い物客「袋入りますか？」「お願いします。」「弁当袋6円になります。」広島市中区のスーパー「GOGOやまぐち」では、5月からレジ袋を値上げしました。小さいサイズは3円から6円に。大きいサイズは5円から10円にしました。中東情勢の悪化で原料のナフサが不足している影響とい