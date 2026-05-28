中東情勢の影響で「ナフサ」の供給不安が広がるなか、広島市内ではレジ袋の値上げに踏み切るスーパーもあります。



■店員と買い物客

「袋入りますか？」

「お願いします。」

「弁当袋6円になります。」



広島市中区のスーパー「GOGOやまぐち」では、5月からレジ袋を値上げしました。小さいサイズは3円から6円に。大きいサイズは5円から10円にしました。中東情勢の悪化で原料のナフサが不足している影響といいます。





■GOGOやまぐち 髙橋 則幸 社長「（レジ袋の）供給が不安定ということで、原価も上がったが、思い切って倍の値段を付けさせてもらった。」店にはエコバックの利用を促すねらいもあります。レジ袋を利用する買い物客は…。■買い物客「（値上げは）あまり気にしてないです。マイバックを持ち歩くのが手間なので、買い物してそのままごみ袋に再利用しています。」店が力を入れているのが「格安弁当」です。原材料費の高騰で値上げしたものの税抜き380円。種類も豊富で、昼時には弁当を目当てに多くの客でにぎわいます。■買い物客「値段安く、ご飯のボリュームもあって、お肉もしっかりあるので、とても助かるんで家計的にも （これからも）買おうと思う。」■GOGOやまぐち 髙橋 則幸 社長「価格転嫁するのは簡単だけど、いろんな知恵を出して今の価格を維持したいとと思っている。」長引く中東情勢が、レジ袋の供給にも影響を与えるなか、店頭価格を維持するための店の努力が続いています。【2026年5月28日 放送】