28日朝、広島市中区の住宅街でサルが目撃されました。広島市などでは注意を呼びかけています。28日朝、幼稚園の防犯カメラが捉えた映像です。黒い柵を越えて、ゆっくりと降りていくのは・・・、サル。サルは、幼稚園の前の道を、そのまま駆け抜けていきました。警察によると、28日7時ごろ「サルが出た」と目撃者から通報がありました。目撃されたのは、広島市中区の安田幼稚園付近です。市の中心部に近く、人通りも多い