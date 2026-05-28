28日朝、広島市中区の住宅街でサルが目撃されました。広島市などでは注意を呼びかけています。



28日朝、幼稚園の防犯カメラが捉えた映像です。黒い柵を越えて、ゆっくりと降りていくのは・・・、サル。

サルは、幼稚園の前の道を、そのまま駆け抜けていきました。



警察によると、28日7時ごろ「サルが出た」と目撃者から通報がありました。

目撃されたのは、広島市中区の安田幼稚園付近です。市の中心部に近く、人通りも多い場所だということです。





サルを目撃した人は。■通園バスの運転手「（見たときは）そこから小走りというか歩くと いうか、何か歩いてくる。何かなと思ったらサルだった。映像では小さく見えたが、実際にはこんな感じ、大人ですかね。」園児や付近の住民に、ケガはありませんでした。サルはその後、行方が分からなくなったということです。サルの目撃情報を受け、幼稚園では園児が外で遊ぶときは職員が付き添うようにしたということです。また、近くの白島小学校では、学年ごとに生徒の下校時刻をそろえ、教員らが見守りながら下校しました。広島市中心部では、2025年11月にもサルが相次いで出没しました。サルはその後、捕獲され山に返されました。今回、サルは見つかっておらず、警察が重点的にパトロールを行っているほか、広島市が注意を呼びかけています。【2026年5月28日 放送】