福島瑞穂氏（資料写真）文部科学省が沖縄県辺野古沖で船２隻が転覆し同志社国際高の生徒ら２人が死亡した事故を巡り「政治的活動を禁じる教育基本法に反する」と認定したことについて、社民党の福島瑞穂党首（参院全国比例、神奈川県連合代表）は２８日の参院外交防衛委員会で「平和教育の萎縮を招く対応だ」と批判した。福島氏は「今回の事故では安全管理上の問題があり対策や調査は必要だ」とした上で、認定に対し行った文科