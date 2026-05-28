2026年5月27日の参院決算委員会に、れいわ新選組の奥田芙美代共同代表が出席。3月に同志社国際高校の研修旅行中に沖縄県の辺野古沖で発生したボート転覆事故を受けて文科省が同校に対して教育内容が教育基本法に反するとの見解を示したことに猛反発した。「今回の認定は撤回すべき」事故を受けて調査を行った文科省は、22日に学校側の辺野古移設工事に関する学習は政治的中立性を欠き、教育基本法に反するとの見解を示した。この見