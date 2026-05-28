国民民主党の榛葉賀津也幹事長が2026年5月27日、自身の動画を使った偽の切り抜き動画が拡散されていることについて、Xで注意喚起を行った。「動画内の内容は完全に事実と異なります」榛葉氏は「現在、皇位継承に関する私の切り抜き動画等が流布されていますが、その一部において、私が一切発言していない内容を記載し、拡散させている動画を確認しています」と報告し、注意を呼びかけた。「動画内の内容は完全に事実と異なります。