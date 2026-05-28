国民民主党の榛葉賀津也幹事長が2026年5月27日、自身の動画を使った偽の切り抜き動画が拡散されていることについて、Xで注意喚起を行った。

「動画内の内容は完全に事実と異なります」

榛葉氏は「現在、皇位継承に関する私の切り抜き動画等が流布されていますが、その一部において、私が一切発言していない内容を記載し、拡散させている動画を確認しています」と報告し、注意を呼びかけた。

「動画内の内容は完全に事実と異なります。これ以上の誤解や被害の拡大を防ぐため、該当動画の拡散や転載行為はお控えください」

「なお、同様の事実と異なる記載がある動画をYouTubeやその他のSNS等で発見された際は、各サイト・アプリ内の報告機能（通報機能）を使って運営側へのご報告をお願いします」としている。

「女性皇族の結婚後の皇族の身分の維持、旧宮家の男系男子を養子迎え入れ」

榛葉氏をめぐっては、中道改革連合が皇族数の確保策を検討する中、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎えることを容認する方向を示していたことについて、8日に開かれた記者会見で持論を語っていた。

「どの組織も代表は大変だと思うが、女性皇族の結婚後の皇族の身分の維持、旧宮家の男系男子を養子として皇族に迎え入れる。これは我々はかねてより賛成をしておりました」

本案をまとめた笠浩史衆院議員(中道改革)について「極めて私とは近いお考えをされていると思っていたので、ある種の信頼をして議論を見守っていた。落ち着くところに落ち着いたんではないですか」としていた。

「どの動画なのか、どう違うのか、きちんと発信した方が良い」

今回の声明では、「私が一切発言していない内容」の具体例については挙げていない。

一方、YouTubeなどでは、「悠仁様が天皇になられた場合国際社会からどう見られるか考えるべきだ」などとするテロップがつけられた切り抜き動画が拡散されていた。

投稿を見た人からは、「デマ切り抜き本当に悪質...。通報と拡散防止が一番大事ですね」など、怒る声が寄せられた。

こうした声に並び、「どの動画なのか、どう違うのか、きちんと発信した方が良いと思うのですが」など具体的な主張に関する発信を求める声も上がっている。