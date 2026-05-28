神奈川県庁（資料写真）深刻な特殊詐欺被害に官民で歯止めをかけようと、県は２５日、民間企業が開発した詐欺対策アプリの効果を調べる実証事業を始めた。かつては固定電話を介した被害が多かったが、近年は国際電話などを用いてスマートフォンにかけてくる手口が増加。詐欺が疑われる発着信への警告機能などの県内における効果を実証することで、未然防止施策の検討につなげたい考えだ。県によると、県内の昨年の特殊詐欺被害