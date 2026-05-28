2026年5月27日の参議院本会議で、政府のインテリジェンス（情報収集・分析）機能を強化する「国家情報会議設置法」が、与党（自民党、日本維新の会）に加え、野党（国民民主党、公明党、参政党など）による賛成多数で可決・成立した。ただ、同法案に対しては、国会議員からの批判が相次いでいる。蓮舫氏「政府案には国民の権利利益が損なわれないか、懸念が山積」同法案については、「政府に個人情報が管理される」「デモをはじめ