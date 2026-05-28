タレントの辻希美さんが、2026年5月19日に公式YouTubeチャンネルを更新。ランチを食べながら、最近の子育てに関する悩みを吐露した。「ぐっちゃぐちゃで脱ぎ捨ててるんだよ？」25年8月に第5子となる夢空（ゆめあ）ちゃんを出産した辻さん。育児に奮闘している中で、夢空ちゃんのことにくわえて、中高生の息子たちの悩みも吐露した。具体的には、長男の青空さんと次男の昊空さんが、帰宅後に制服を脱ぎっぱなしにしていることだとい