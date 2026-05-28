栃木県上三川町の強盗殺人事件や東京・新宿区の酒買い取り店での強盗未遂事件にからんで2026年5月27日放送の「情報ライブミヤネ屋」（日本テレビ系）で、トクリュウ（匿名・流動型犯罪グループ）に見られる新しい特徴を犯罪ジャーナリストが指摘した。特殊詐欺に使いながら別の場所の強盗現場にも使う？番組は、最新情報として栃木県上三川町の強盗殺人事件で警察が40代の男を強盗殺人容疑で逮捕状をとったことを伝えた。押収品を