シアターシステム「BRAVIA Theatre Trio(HT-A8)」 ソニーは、ホームシアターシステムの新商品として、ソニー・ピクチャーズスタジオの音響特性を反映させて、映画館のようなサウンド体験を生み出す「BRAVIA Theatre Trio(HT-A8)」を6月13日に発売する。価格はオープンで、市場想定価格は30.8万円前後。 “Tiro”という名称の通り、3スピーカー構成のシアター