第一生命保険は28日、日常の何気ない出来事や憂いを詠んだ川柳「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」通称「サラ川」のベスト10を発表した。全国から集まった約5万4000作品のなかから、1月にトップ100が発表され、その後約4万人の投票によってベスト10が決まった。トップに輝いたのは、「キャッシュレス充電無くなり無一文」だった。今や現金を持ち歩かない人もいるなか、会計時にスマホの充電が切れたら、という「明日は我