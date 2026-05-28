恒例の“サラ川”ベスト10　1位は「キャッシュレス　充電無くなり　無一文」【ランキング100位まで全作品公開】

第一生命保険は28日、日常の何気ない出来事や憂いを詠んだ川柳「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」通称「サラ川」のベスト10を発表した。

全国から集まった約5万4000作品のなかから、1月にトップ100が発表され、その後約4万人の投票によってベスト10が決まった。

トップに輝いたのは、「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」だった。

今や現金を持ち歩かない人もいるなか、会計時にスマホの充電が切れたら、という「明日は我が身」の一句が、世代を問わず共感を集めた。

また、2位はデジタル化が進む現代ならではの「パスワード忘れ」を描いた「パスワード 記録したけど 記憶なし」。

3位は、長引く物価高を、大阪・関西万博の人気キャラクターにかけて詠んだユーモラスな一句で「ミャクミャクと 続く気配の 物価高」だった。

1位から100位までの作品は以下の通り。

1位 キャッシュレス 充電無くなり 無一文

2位 パスワード 記録したけど 記憶なし

3位 ミャクミャクと 続く気配の 物価高

4位 パスワード 思い出せずに また初期化

5位 ロマンスは 昔は神様 今は詐欺

6位 デコピンは きっと俺より 高い飯

7位 ポイントを 気にするあまり ついで買い

8位 キャッシュレス 増える決済 減る貯金

9位 セルフレジ タッチパネルで 店主呼ぶ

10位 パパは、居る？ パパは、いらない 娘 言う

11位 チャッピーを どこぞの犬と 勘違い

12位 AIに 相談してから 人に聞く

13位 デジタル化 進めましょうと 手間増える

14位 テレビ見て スワイプしてる 三歳児

15位 婆ちゃんを 乙女に変える 推しライブ

16位 働いて 家族扶養し 俺不要

17位 下っ腹 放出したい 備蓄肉

18位 歩けども 脂肪は減らず 腹が減る

19位 キャッシュレス アプリ開かず タイムロス

20位 「どこ行くの？」「推し事です」と 言って去る

21位 何故だろう？ ミャクミャク見た後 ミスド行く

22位 体力を つける体力 既になし

23位 終活が 妻の意向で 就活に

24位 やめました タバコ義理チョコ 年賀状

25位 賃上げも むなしく消える 物価高

26位 古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい

27位 世の中の うまい話は まずいのよ

28位 孫の声 スマホ越しでも 花が咲く

29位 子は就活 妻は推し活 俺カツカツ

30位 千円で お釣りが来ない ランチ時

31位 墓じまい 家系の末路 ハカないよ

32位 NISAより 推しに投資し 笑顔増え

33位 サンタから 置き配きたと 子がはしゃぎ

34位 レジ並び セルフと気づき 後ずさる

35位 AIか？ 志望動機が 皆同じ

36位 腹回り あっさり破る 自己ベスト

37位 物価高 惣菜戦の 午後6時

38位 観光地 国内なのに 異邦人

39位 のばしたい 健康寿命と 顔の皺

40位 AIの 頑張ったね！に 涙する

41位 伸びしろが 伸びないうちに 50歳

42位 強力な パスワードでも 記憶なし

43位 孫に買う おもちゃの値札 そっと見る

44位 コンプラで もう話せない 武勇伝

45位 父となり 父の背中を また見たい

46位 古古古米 家事新米の 俺が炊く

47位 部下のため 送った説教 即いいね！

48位 調子どう あなたじゃなくて オオタニサン

49位 孫来れば 備蓄米から 新米へ

50位 昇給が いつも負けてる 値上がりに

51位 夢に見た タワマン買った 夢を見た

52位 お父さん 話し相手は GPT

53位 帰宅後は 役職外れ 部下になる

53位 娘から 小遣いちょうだい PAYPAYで

55位 自販機が 冷たく返す 新紙幣

56位 大好物 小さくなって リニューアル

57位 米だけは ちやほやされる 新米が

58位 古古米と 言われぬように 自己研鑽

59位 春と秋 実感できるは 花粉症

60位 晩御飯 おかず一品 薬五種

61位 気づいたら 子どもの推しが 我が推しに

62位 宿題は 五秒でチャッチャと GPT

63位 感涙の スピーチ書いたの AIです

64位 寒い冬 風邪はどこから 財布から

65位 席どうぞ 喜ぶべきか 泣くべきか

66位 定年後 家電の方が よく喋る

67位 コメほしい SNSも 食卓も

68位 エアコンを つけろと言うが 電気代

69位 推し活で 終活しばし 休む祖母

70位 挙手したが 肩が上がらず 気付かれず

71位 バッテリー 切れて使えぬ ペイ払い

72位 俺だって １００まで生きて 国宝に

73位 物価高 晩酌減らし 健康に

74位 子の疑問 親よりスマホ 答え出す

75位 タイパ説く 社長の訓示 1時間

76位 AIが 妻の肩もち 俺ピンチ

77位 誤字脱字 不審メールと 疑われ

78位 朝活で 付かれて昼寝 焦る夜

79位 おままごと 疲れてるから ウーバーで

80位 我が子より イデコ気になる 定年後

81位 手かざすも 配車アプリに 先越され

82位 さびしさに アレクサに聞く 今何時

83位 寝起きでも よだれまみれも ビジュいいじゃん

84位 昼休み 株と大谷 確認し

85位 あの頃な みんながマスク あのコロナ

86位 伝説は むかしは河童 いま翔平

87位 習い事 子よりも親が 熱入る

88位 宿題は 父親よりも AIに

89位 君の書く 文書じゃないな AIか？

90位 メリクリで 使ったものは メルカリへ

91位 家事育児 通勤時には 電池切れ

92位 FIREを 夢見る今は 火の車

93位 遺影にも 加工ほどこし デジタル化

93位 寒そうな 脚の心配 する側に

95位 我が社にも 退社代行 ついに来た

96位 嗜好品 家にあるのは 試供品

97位 物を買う 人はいるのに 人足りず

97位 我が娘 父に頼らず gemini聞く

99位 名幹事 お店選びは AIに

100位 進捗を 聞かれ固まる 画面ごと