恒例の“サラ川”ベスト10　1位は「キャッシュレス　充電無くなり　無一文」【ランキング100位まで全作品公開】

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第一生命保険は28日、日常の何気ない出来事や憂いを詠んだ川柳「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」通称「サラ川」のベスト10を発表した。

全国から集まった約5万4000作品のなかから、1月にトップ100が発表され、その後約4万人の投票によってベスト10が決まった。

トップに輝いたのは、「キャッシュレス　充電無くなり　無一文」だった。

今や現金を持ち歩かない人もいるなか、会計時にスマホの充電が切れたら、という「明日は我が身」の一句が、世代を問わず共感を集めた。

また、2位はデジタル化が進む現代ならではの「パスワード忘れ」を描いた「パスワード　記録したけど　記憶なし」。

3位は、長引く物価高を、大阪・関西万博の人気キャラクターにかけて詠んだユーモラスな一句で「ミャクミャクと　続く気配の　物価高」だった。

1位から100位までの作品は以下の通り。

1位　キャッシュレス　充電無くなり　無一文
2位　パスワード　記録したけど　記憶なし
3位　ミャクミャクと　続く気配の　物価高
4位　パスワード　思い出せずに　また初期化
5位　ロマンスは　昔は神様　今は詐欺
6位　デコピンは　きっと俺より　高い飯
7位　ポイントを　気にするあまり　ついで買い
8位　キャッシュレス　増える決済　減る貯金
9位　セルフレジ　タッチパネルで　店主呼ぶ
10位　パパは、居る？　パパは、いらない　娘　言う
11位　チャッピーを　どこぞの犬と　勘違い
12位　AIに　相談してから　人に聞く
13位　デジタル化　進めましょうと　手間増える
14位　テレビ見て　スワイプしてる　三歳児
15位　婆ちゃんを　乙女に変える　推しライブ
16位　働いて　家族扶養し　俺不要
17位　下っ腹　放出したい　備蓄肉
18位　歩けども　脂肪は減らず　腹が減る
19位　キャッシュレス　アプリ開かず　タイムロス
20位　「どこ行くの？」「推し事です」と　言って去る
21位　何故だろう？　ミャクミャク見た後　ミスド行く
22位　体力を　つける体力　既になし
23位　終活が　妻の意向で　就活に
24位　やめました　タバコ義理チョコ　年賀状
25位　賃上げも　むなしく消える　物価高
26位　古々々米　待てど暮らせど　ここ、来まい
27位　世の中の　うまい話は　まずいのよ
28位　孫の声　スマホ越しでも　花が咲く
29位　子は就活　妻は推し活　俺カツカツ
30位　千円で　お釣りが来ない　ランチ時
31位　墓じまい　家系の末路　ハカないよ
32位　NISAより　推しに投資し　笑顔増え
33位　サンタから　置き配きたと　子がはしゃぎ
34位　レジ並び　セルフと気づき　後ずさる
35位　AIか？　志望動機が　皆同じ
36位　腹回り　あっさり破る　自己ベスト
37位　物価高　惣菜戦の　午後6時
38位　観光地　国内なのに　異邦人
39位　のばしたい　健康寿命と　顔の皺
40位　AIの　頑張ったね！に　涙する
41位　伸びしろが　伸びないうちに　50歳
42位　強力な　パスワードでも　記憶なし
43位　孫に買う　おもちゃの値札　そっと見る
44位　コンプラで　もう話せない　武勇伝
45位　父となり　父の背中を　また見たい
46位　古古古米　家事新米の　俺が炊く
47位　部下のため　送った説教　即いいね！
48位　調子どう　あなたじゃなくて　オオタニサン
49位　孫来れば　備蓄米から　新米へ
50位　昇給が　いつも負けてる　値上がりに
51位　夢に見た　タワマン買った　夢を見た
52位　お父さん　話し相手は　GPT
53位　帰宅後は　役職外れ　部下になる
53位　娘から　小遣いちょうだい　PAYPAYで
55位　自販機が　冷たく返す　新紙幣
56位　大好物　小さくなって　リニューアル
57位　米だけは　ちやほやされる　新米が
58位　古古米と　言われぬように　自己研鑽
59位　春と秋　実感できるは　花粉症
60位　晩御飯　おかず一品　薬五種
61位　気づいたら　子どもの推しが　我が推しに
62位　宿題は　五秒でチャッチャと　GPT
63位　感涙の　スピーチ書いたの　AIです
64位　寒い冬　風邪はどこから　財布から
65位　席どうぞ　喜ぶべきか　泣くべきか
66位　定年後　家電の方が　よく喋る
67位　コメほしい　SNSも　食卓も
68位　エアコンを　つけろと言うが　電気代
69位　推し活で　終活しばし　休む祖母
70位　挙手したが　肩が上がらず　気付かれず
71位　バッテリー　切れて使えぬ　ペイ払い
72位　俺だって　１００まで生きて　国宝に
73位　物価高　晩酌減らし　健康に
74位　子の疑問　親よりスマホ　答え出す
75位　タイパ説く　社長の訓示　1時間
76位　AIが　妻の肩もち　俺ピンチ
77位　誤字脱字　不審メールと　疑われ
78位　朝活で　付かれて昼寝　焦る夜
79位　おままごと　疲れてるから　ウーバーで
80位　我が子より　イデコ気になる　定年後
81位　手かざすも　配車アプリに　先越され
82位　さびしさに　アレクサに聞く　今何時
83位　寝起きでも　よだれまみれも　ビジュいいじゃん
84位　昼休み　株と大谷　確認し
85位　あの頃な　みんながマスク　あのコロナ
86位　伝説は　むかしは河童　いま翔平
87位　習い事　子よりも親が　熱入る
88位　宿題は　父親よりも　AIに
89位　君の書く　文書じゃないな　AIか？
90位　メリクリで　使ったものは　メルカリへ
91位　家事育児　通勤時には　電池切れ
92位　FIREを　夢見る今は　火の車
93位　遺影にも　加工ほどこし　デジタル化
93位　寒そうな　脚の心配　する側に
95位　我が社にも　退社代行　ついに来た
96位　嗜好品　家にあるのは　試供品
97位　物を買う　人はいるのに　人足りず
97位　我が娘　父に頼らず　gemini聞く
99位　名幹事　お店選びは　AIに
100位　進捗を　聞かれ固まる　画面ごと