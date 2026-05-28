恒例の“サラ川”ベスト10 1位は「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」【ランキング100位まで全作品公開】
第一生命保険は28日、日常の何気ない出来事や憂いを詠んだ川柳「サラっと一句！わたしの川柳コンクール」通称「サラ川」のベスト10を発表した。
全国から集まった約5万4000作品のなかから、1月にトップ100が発表され、その後約4万人の投票によってベスト10が決まった。
トップに輝いたのは、「キャッシュレス 充電無くなり 無一文」だった。
今や現金を持ち歩かない人もいるなか、会計時にスマホの充電が切れたら、という「明日は我が身」の一句が、世代を問わず共感を集めた。
また、2位はデジタル化が進む現代ならではの「パスワード忘れ」を描いた「パスワード 記録したけど 記憶なし」。
3位は、長引く物価高を、大阪・関西万博の人気キャラクターにかけて詠んだユーモラスな一句で「ミャクミャクと 続く気配の 物価高」だった。
1位から100位までの作品は以下の通り。
1位 キャッシュレス 充電無くなり 無一文
2位 パスワード 記録したけど 記憶なし
3位 ミャクミャクと 続く気配の 物価高
4位 パスワード 思い出せずに また初期化
5位 ロマンスは 昔は神様 今は詐欺
6位 デコピンは きっと俺より 高い飯
7位 ポイントを 気にするあまり ついで買い
8位 キャッシュレス 増える決済 減る貯金
9位 セルフレジ タッチパネルで 店主呼ぶ
10位 パパは、居る？ パパは、いらない 娘 言う
11位 チャッピーを どこぞの犬と 勘違い
12位 AIに 相談してから 人に聞く
13位 デジタル化 進めましょうと 手間増える
14位 テレビ見て スワイプしてる 三歳児
15位 婆ちゃんを 乙女に変える 推しライブ
16位 働いて 家族扶養し 俺不要
17位 下っ腹 放出したい 備蓄肉
18位 歩けども 脂肪は減らず 腹が減る
19位 キャッシュレス アプリ開かず タイムロス
20位 「どこ行くの？」「推し事です」と 言って去る
21位 何故だろう？ ミャクミャク見た後 ミスド行く
22位 体力を つける体力 既になし
23位 終活が 妻の意向で 就活に
24位 やめました タバコ義理チョコ 年賀状
25位 賃上げも むなしく消える 物価高
26位 古々々米 待てど暮らせど ここ、来まい
27位 世の中の うまい話は まずいのよ
28位 孫の声 スマホ越しでも 花が咲く
29位 子は就活 妻は推し活 俺カツカツ
30位 千円で お釣りが来ない ランチ時
31位 墓じまい 家系の末路 ハカないよ
32位 NISAより 推しに投資し 笑顔増え
33位 サンタから 置き配きたと 子がはしゃぎ
34位 レジ並び セルフと気づき 後ずさる
35位 AIか？ 志望動機が 皆同じ
36位 腹回り あっさり破る 自己ベスト
37位 物価高 惣菜戦の 午後6時
38位 観光地 国内なのに 異邦人
39位 のばしたい 健康寿命と 顔の皺
40位 AIの 頑張ったね！に 涙する
41位 伸びしろが 伸びないうちに 50歳
42位 強力な パスワードでも 記憶なし
43位 孫に買う おもちゃの値札 そっと見る
44位 コンプラで もう話せない 武勇伝
45位 父となり 父の背中を また見たい
46位 古古古米 家事新米の 俺が炊く
47位 部下のため 送った説教 即いいね！
48位 調子どう あなたじゃなくて オオタニサン
49位 孫来れば 備蓄米から 新米へ
50位 昇給が いつも負けてる 値上がりに
51位 夢に見た タワマン買った 夢を見た
52位 お父さん 話し相手は GPT
53位 帰宅後は 役職外れ 部下になる
53位 娘から 小遣いちょうだい PAYPAYで
55位 自販機が 冷たく返す 新紙幣
56位 大好物 小さくなって リニューアル
57位 米だけは ちやほやされる 新米が
58位 古古米と 言われぬように 自己研鑽
59位 春と秋 実感できるは 花粉症
60位 晩御飯 おかず一品 薬五種
61位 気づいたら 子どもの推しが 我が推しに
62位 宿題は 五秒でチャッチャと GPT
63位 感涙の スピーチ書いたの AIです
64位 寒い冬 風邪はどこから 財布から
65位 席どうぞ 喜ぶべきか 泣くべきか
66位 定年後 家電の方が よく喋る
67位 コメほしい SNSも 食卓も
68位 エアコンを つけろと言うが 電気代
69位 推し活で 終活しばし 休む祖母
70位 挙手したが 肩が上がらず 気付かれず
71位 バッテリー 切れて使えぬ ペイ払い
72位 俺だって １００まで生きて 国宝に
73位 物価高 晩酌減らし 健康に
74位 子の疑問 親よりスマホ 答え出す
75位 タイパ説く 社長の訓示 1時間
76位 AIが 妻の肩もち 俺ピンチ
77位 誤字脱字 不審メールと 疑われ
78位 朝活で 付かれて昼寝 焦る夜
79位 おままごと 疲れてるから ウーバーで
80位 我が子より イデコ気になる 定年後
81位 手かざすも 配車アプリに 先越され
82位 さびしさに アレクサに聞く 今何時
83位 寝起きでも よだれまみれも ビジュいいじゃん
84位 昼休み 株と大谷 確認し
85位 あの頃な みんながマスク あのコロナ
86位 伝説は むかしは河童 いま翔平
87位 習い事 子よりも親が 熱入る
88位 宿題は 父親よりも AIに
89位 君の書く 文書じゃないな AIか？
90位 メリクリで 使ったものは メルカリへ
91位 家事育児 通勤時には 電池切れ
92位 FIREを 夢見る今は 火の車
93位 遺影にも 加工ほどこし デジタル化
93位 寒そうな 脚の心配 する側に
95位 我が社にも 退社代行 ついに来た
96位 嗜好品 家にあるのは 試供品
97位 物を買う 人はいるのに 人足りず
97位 我が娘 父に頼らず gemini聞く
99位 名幹事 お店選びは AIに
100位 進捗を 聞かれ固まる 画面ごと