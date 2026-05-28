リモワ、ポケモン30周年を記念した日本限定コレクションを発表。“旅”と“冒険”をつなぐ特別なコラボレーション
ラグジュアリーラゲージの世界において、近年“旅”は単なる移動ではなく、自己表現や体験そのものを象徴する存在へと変化しています。1898年創業のドイツ発ラゲージブランド リモワ（RIMOWA）は、ポケモン30周年を記念した日本オリジナルコレクションを発表しました。
RIMOWA & Pokémon ステッカーセット \7,700（税込） | Courtesy of RIMOWA
今回のコレクションは、「冒険心」と「仲間たちとの出会い」という共通テーマを持つリモワと Pokémon がタッグを組み誕生したもの。ドイツと日本という異なる文化圏で生まれた両者が、それぞれのデザイン哲学を融合させています。
“旅すること”を再編集する
リモワは、精密なエンジニアリングと機能美によって、ラゲージそのものを“旅のプロダクト”として進化させてきました。一方、ポケモンは1996年の『ポケットモンスター 赤・緑』発売以来、“未知との出会い”や“冒険”を世界中へ広げてきた存在です。
チャーム ピカチュウ \42,900（税込） | Courtesy of RIMOWA
今回のコレクションでは、その両者に共通する「旅」と「発見」の感覚が、ノスタルジックなムードとともに表現されています。特に印象的なのが、リモワの最新Essentialコレクションのシーズナルカラー「マジェンタ」と「オレンジ」を取り入れたデザインです。ピカチュウはリモワを象徴する“シルバー”のスーツケースと、ヒトカゲは鮮やかな“オレンジ”と、そしてリザードンはより洗練された“マジェンタ”と組み合わせられています。
手前：チャーム ヒトカゲ \42,900（税込）、奥：チャーム リザードン \42,900（税込）
Courtesy of RIMOWA
そこには単なるキャラクターコラボレーションではなく、“進化”や“旅路”といったポケモンの世界観を、リモワのラゲージデザインへ接続しようとする意図が感じられます。
“パーソナライズ”という現代的ラグジュアリー
今回展開されるのは、レザー製ラゲージチャーム3種、ステッカーセット、そしてホイールセット。近年のラグジュアリー市場では、“自分だけの旅”をどのように演出するかが重要視されています。リモワもまた、「RIMOWA UNIQUE」などのサービスを通じて、ラゲージのパーソナライズを強化してきました。今回のホイールセットは、その流れを象徴するアイテムです。
ホイールセット Pokémon \42,900（税込） | Courtesy of RIMOWA
モンスターボールを想起させる赤と白のカラーリングを採用しながら、ホイール中央には、リモワ誕生の地・ケルンへのオマージュとして、ケルン大聖堂をイメージしたモノグラムロゴを配置。ポケモンの遊び心と、リモワが持つクラフツマンシップ。その両方を自然に共存させています。
日本という場所への敬意
今回のコレクションは、“日本限定”という点も重要です。1970年代以降、日本市場はリモワにとって特別な存在であり続けてきました。今回、ポケモン30周年というタイミングに合わせ、日本文化を象徴する存在と協業した背景には、日本への深い敬意も込められています。
また、『ポケットモンスター 赤・緑』のポケモンたちを取り入れることで、“旅のはじまり”という感覚をノスタルジックに表現している点も興味深いところです。それは単なる限定グッズではなく、“冒険すること”そのものを再び思い出させるコレクションなのかもしれません。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
【INFORMATION】
RIMOWA × Pokémon 日本オリジナルコレクション
発売日：2026年6月2日（火）
販売方法：
RIMOWAストア6店舗にて11:00〜13:00 抽選受付
16:00以降は先着順販売（在庫終了次第終了）
RIMOWA公式オンラインストアでは同日16:00より先着順販売
販売店舗：
RIMOWAストア 表参道／銀座7丁目／名古屋 栄／大阪 心斎橋／神戸／福岡
点数制限：
1人1アイテム1点限り
展開アイテム：
・ホイールセット Pokémon \42,900（税込）
・RIMOWA & Pokémon ステッカーセット \7,700（税込）
・チャーム ピカチュウ \42,900（税込）
・チャーム ヒトカゲ \42,900（税込）
・チャーム リザードン \42,900（税込）
特設ページ：
※2026年5月28日 AM9:00公開予定
https://www.rimowa.com/jp/ja/stories/rimowa-pokemon-collaboration.html
お問い合わせ：
リモワ クライアントサービス
TEL：03-6733-9850
RIMOWA & Pokémon ステッカーセット \7,700（税込） | Courtesy of RIMOWA
“旅すること”を再編集する
リモワは、精密なエンジニアリングと機能美によって、ラゲージそのものを“旅のプロダクト”として進化させてきました。一方、ポケモンは1996年の『ポケットモンスター 赤・緑』発売以来、“未知との出会い”や“冒険”を世界中へ広げてきた存在です。
チャーム ピカチュウ \42,900（税込） | Courtesy of RIMOWA
今回のコレクションでは、その両者に共通する「旅」と「発見」の感覚が、ノスタルジックなムードとともに表現されています。特に印象的なのが、リモワの最新Essentialコレクションのシーズナルカラー「マジェンタ」と「オレンジ」を取り入れたデザインです。ピカチュウはリモワを象徴する“シルバー”のスーツケースと、ヒトカゲは鮮やかな“オレンジ”と、そしてリザードンはより洗練された“マジェンタ”と組み合わせられています。
手前：チャーム ヒトカゲ \42,900（税込）、奥：チャーム リザードン \42,900（税込）
Courtesy of RIMOWA
そこには単なるキャラクターコラボレーションではなく、“進化”や“旅路”といったポケモンの世界観を、リモワのラゲージデザインへ接続しようとする意図が感じられます。
“パーソナライズ”という現代的ラグジュアリー
今回展開されるのは、レザー製ラゲージチャーム3種、ステッカーセット、そしてホイールセット。近年のラグジュアリー市場では、“自分だけの旅”をどのように演出するかが重要視されています。リモワもまた、「RIMOWA UNIQUE」などのサービスを通じて、ラゲージのパーソナライズを強化してきました。今回のホイールセットは、その流れを象徴するアイテムです。
ホイールセット Pokémon \42,900（税込） | Courtesy of RIMOWA
モンスターボールを想起させる赤と白のカラーリングを採用しながら、ホイール中央には、リモワ誕生の地・ケルンへのオマージュとして、ケルン大聖堂をイメージしたモノグラムロゴを配置。ポケモンの遊び心と、リモワが持つクラフツマンシップ。その両方を自然に共存させています。
日本という場所への敬意
今回のコレクションは、“日本限定”という点も重要です。1970年代以降、日本市場はリモワにとって特別な存在であり続けてきました。今回、ポケモン30周年というタイミングに合わせ、日本文化を象徴する存在と協業した背景には、日本への深い敬意も込められています。
また、『ポケットモンスター 赤・緑』のポケモンたちを取り入れることで、“旅のはじまり”という感覚をノスタルジックに表現している点も興味深いところです。それは単なる限定グッズではなく、“冒険すること”そのものを再び思い出させるコレクションなのかもしれません。
©Pokémon. ©Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
TM, ®, and character names are trademarks of Nintendo.
【INFORMATION】
RIMOWA × Pokémon 日本オリジナルコレクション
発売日：2026年6月2日（火）
販売方法：
RIMOWAストア6店舗にて11:00〜13:00 抽選受付
16:00以降は先着順販売（在庫終了次第終了）
RIMOWA公式オンラインストアでは同日16:00より先着順販売
販売店舗：
RIMOWAストア 表参道／銀座7丁目／名古屋 栄／大阪 心斎橋／神戸／福岡
点数制限：
1人1アイテム1点限り
展開アイテム：
・ホイールセット Pokémon \42,900（税込）
・RIMOWA & Pokémon ステッカーセット \7,700（税込）
・チャーム ピカチュウ \42,900（税込）
・チャーム ヒトカゲ \42,900（税込）
・チャーム リザードン \42,900（税込）
特設ページ：
※2026年5月28日 AM9:00公開予定
https://www.rimowa.com/jp/ja/stories/rimowa-pokemon-collaboration.html
お問い合わせ：
リモワ クライアントサービス
TEL：03-6733-9850