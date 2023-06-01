減税によるビールの需要を見込んで、大手4社がそろって第3のビールの“ビール化”に乗り出します。アサヒビールは第3のビール「クリアアサヒ」の麦芽比率を50％以上にし、ビールとして販売することを決めました。ビール化をめぐっては、キリンが第3のビール「本麒麟」をビールに切り替えた商品を11月上旬に発売すると発表したほか、サントリーやサッポロもすでに対応を進めていて、大手4社がそろった形となりました。ビールは減税