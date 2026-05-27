サンフレッチェ広島は、27日、茶島雄介選手とトルガイ・アルスラン選手が、特別大会をもって現役を引退すると発表しました茶島選手は安芸区出身で広島ではJ1・166試合に出場しました。サンフレッチェ・ユースから大学を経て、クラブに戻った初めての選手であり現在の主力、荒木選手や山粼選手のように、大学を経て主力に成長するパターンにつながりました。茶島選手はクラブを通じて「小さい頃からの夢で