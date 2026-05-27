2025年、静岡･磐田市のアパートで当時3歳の長男に暴行を加え死亡させたとして傷害致死の罪に問われている父親に対し、検察は27日、「懲役7年」を求刑しました。磐田市の無職の被告の男は、2025年1月、当時住んでいたアパートで、3歳の長男の腹を拳で2回殴り肝臓損傷で死亡させた罪に問われています。27日、地裁浜松支部で開かれた裁判員裁判で、検察側は「暴行は肝臓を断裂させるほど強度なもので、強い非難に値する」