「アレン様」の愛称で知られるタレントのアレンさんが、2026年5月25日放送のクイズバラエティー番組「ネプリーグ」（フジテレビ系）にゲスト出演。非公開だった年齢を明かす一幕があった。「もう、言っちゃう。33よ」「令和のカリスマ」として番組に登場したアレンさん。ネプチューンの堀内健さん（56）から「アレン様はおいくつなんですか？」と聞かれると、「あたくしは、非公開なんだキロ、実は32。33？ 33ぐらいです」と明かし